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إصابات ووفيات كورونا العالمية بالأرقام

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 247.58 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و244936.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                 749983                     46162511

الهند                               458880                        34296237

البرازيل                         607922                        21814693

المملكة المتحدة              140964                     9130857

روسيا                          475212                        8593200

تركيا                          71017                          8090213

فرنسا                       117689                         7168743

إيران                     126616                           5944599

الأرجنتين                  115989                       5289945

إسبانيا                        87423                        5016968.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها           عدد الوفيات               عدد الإصابات

23 - العراق                 23223                        2057716

38 ‬‬‬‬- المغرب                 14683                      946543

43 - الأردن                  11062                     866451

47 - الإمارات                2137                     740057

49 ‬- تونس                  25250                  712880

50 - لبنان                       8553                 643037

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الصين،
  • الهند،
  • البرازيل
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