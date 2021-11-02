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إكسبو 2020 دبي اليوم

مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 247.14 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و237738.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق        إجمالي الوفيات          عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة              748857                  46044340

الهند                            458437                    34285814

البرازيل                       607824                     21810855

المملكة المتحدة          140672                     9097311

روسيا                        474034                     8554192

تركيا                         70793                      8060417

فرنسا                      117683                      7166877

إيران                         126456                     5934495

الأرجنتين                     115950                   5288807

إسبانيا                       87368                     5011148.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها            عدد الوفيات            عدد الإصابات

23 - العراق                  23196                     2056401

38 ‬‬‬‬- المغرب                  14678                     946283

43 - الأردن                   11052                    864661

47 - الإمارات                2136                      739983

49 ‬- تونس                   25244                    712776

50 - لبنان                    8554                     642215

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الصين،
  • الهند ،
  • لبنان ،
  • الولايات المتحدة
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