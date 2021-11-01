إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بكورونا

المصدر: د ب أ

أصيبت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بفيروس كورونا رغم تلقيها التطعيم.

وقالت بساكي في بيان نشر عبر تويتر إن الفحوصات أثبتت إصابتها يوم الأحد.

ولم ترافق بساكي الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلته إلى أوروبا وقالت إنها التقت بالرئيس آخر مرة الثلاثاء الماضي وسط إجراءات وقائية خاصة.

وألغت بساكي رحلتها مع بايدن إلى قمة مجموعة العشرين في روما وإلى مؤتمر المناخ العالمي في جلاسكو عبر إشعار مقتضب، مشيرة في بادئ الأمر إلى أن السبب "حالة طوارئ عائلية".

وقالت بساكي في بيان يوم الأحد إن أحد أفراد أسرتها ثبت إصابته بكورونا.

ودخلت بساكي الحجر الصحي وخضعت للفحص يومي الأربعاء والخميس وكذلك يومي الجمعة والسبت، والتي جاءت جميعها سلبية. لكن اختبار يوم الأحد كان إيجابيا.

وقالت بساكي إنها كانت تنشر نتيجة اختبارها علنًا من أجل الشفافية.

وبعد تلقيها اللقاح قالت بساكي إنها لا تعاني إلا من أعراض خفيفة ويمكنها مواصلة العمل من المنزل.

وتعتزم العودة إلى البيت الأبيض بعد الخضوع عشرة أيام للحجر الصحي واجراء فحص كورونا وتكون نتيجة سلبية.