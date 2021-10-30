الصين تسجل 78 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 78 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ارتفاعا من 64 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 59 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من 48 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 24 ارتفاعا من 23 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97080 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.