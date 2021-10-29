توقعات بالموافقة على لقاح فايزر للأطفال في أمريكا

المصدر: د ب أ

من المتوقع أن تصادق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، على إعطاء اللقاح المضاد لكوفيد-19 من شركة «فايزر» و«بيونتيك» للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً، وفقاً لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، في تقدم مهم طال انتظاره على طريق مواجهة الوباء ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من حملات التطعيم، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.

ومن شأن التصريح الطارئ أن يقرب الولايات المتحدة خطوة واحدة من جرعات يتم توزيعها في المدارس وعيادات أطباء الأطفال والصيدليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقبل أن يبدأ الأطفال في تلقي اللقاح، ستجتمع أيضاً اللجنة الاستشارية للتحصين التابعة لهيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لتقديم توصيات أكثر تحديداً عمَّن يجب أن يحصل عليه وكيفية توزيعه.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة يومي 2 و3 نوفمبر المقبل.