مصر تسجل 923 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء أمس الخميس تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و55 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 443 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 276 ألفا و 801 حالة حتى مساء أمس الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الخميس بلغ 328 ألفا و 209 أشخاص وارتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و 483 حالة.