إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 245.48 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و210100.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 743903 45838650

الهند 456386 34231809

البرازيل 606246 21748984

المملكة المتحدة 140206 8936155

روسيا 469398 8392697

تركيا 69734 7934758

فرنسا 117622 7146755

إيران 125875 5899509

الأرجنتين 115889 5284485

إسبانيا 87322 5008887.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23083 2052123

38 ‬‬‬‬- المغرب 14654 945504

42 - الأردن 11000 858342

46 - الإمارات 2135 739654

48 ‬- تونس 25221 712139

50 - لبنان 8517 639322

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.