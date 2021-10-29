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إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 245.48 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و210100.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق        إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة              743903                     45838650

الهند                             456386                      34231809

البرازيل                       606246                          21748984

المملكة المتحدة               140206                    8936155

روسيا                         469398                       8392697

تركيا                            69734                      7934758

فرنسا                        117622                     7146755

إيران                          125875                  5899509

الأرجنتين                        115889               5284485

إسبانيا                         87322                 5008887.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها           عدد الوفيات           عدد الإصابات

23 - العراق                 23083                2052123

38 ‬‬‬‬- المغرب               14654                 945504

42 - الأردن                11000                 858342

46 - الإمارات              2135               739654

48 ‬- تونس               25221               712139

50 - لبنان               8517               639322

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الصين،
  • الهند،
  • الولايات المتحدة
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