إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 245.48 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و210100.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 743903 45838650
الهند 456386 34231809
البرازيل 606246 21748984
المملكة المتحدة 140206 8936155
روسيا 469398 8392697
تركيا 69734 7934758
فرنسا 117622 7146755
إيران 125875 5899509
الأرجنتين 115889 5284485
إسبانيا 87322 5008887.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23083 2052123
38 - المغرب 14654 945504
42 - الأردن 11000 858342
46 - الإمارات 2135 739654
48 - تونس 25221 712139
50 - لبنان 8517 639322
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.