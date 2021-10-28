مصر تسجل أعلى عدد إصابات يومية بكورونا منذ نحو 5 أشهر

المصدر: د ب أ

سجلت مصر أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ الثالث من يونيو الماضي.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أنه تم تسجيل 907 حالات و53 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 871إصابة و42 وفاة في اليوم السابق.

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ بدء تفشي الفيروس حتى الأربعاء ارتفع بذلك إلى 327286 ، من بينها 18428 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن 721 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين حتى الثلاثاء إلى 276358.