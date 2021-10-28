إصابات كورونا العالمية تقترب من تتجاوز 245 مليوناً

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 244.98 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و202241.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 742268 45721212

الهند 455653 34215653

البرازيل 606246 21748984

المملكة المتحدة 140041 8897149

روسيا 468239 8352601

تركيا 69524 7907862

فرنسا 117555 7133766

إيران 125716 5888100

الأرجنتين 115866 5283000

إسبانيا 87289 5006675.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23061 2050652

38 ‬‬‬‬- المغرب 14647 945201

42 - الأردن 10983 856450

46 - الإمارات 2135 739566

48 ‬- تونس 25221 712139

50 - لبنان 8517 639322

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.