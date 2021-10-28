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إصابات كورونا العالمية تقترب من تتجاوز 245 مليوناً

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 244.98 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و202241.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق              إجمالي الوفيات          عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                 742268                      45721212

الهند                                 455653                       34215653

البرازيل                             606246                      21748984

المملكة المتحدة               140041                     8897149

روسيا                             468239                       8352601

تركيا                              69524                         7907862

فرنسا                           117555                       7133766

إيران                           125716                        5888100

الأرجنتين                      115866                    5283000

إسبانيا                        87289                        5006675.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها         عدد الوفيات                   عدد الإصابات

23 - العراق                  23061                       2050652

38 ‬‬‬‬- المغرب               14647                        945201

42 - الأردن                     10983                       856450

46 - الإمارات                 2135                        739566

48 ‬- تونس                    25221                       712139

50 - لبنان                      8517                        639322

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الصين،
  • الهند ،
  • الولايات المتحدة
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