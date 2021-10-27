مصر تسجل 871 إصابة بفيروس كورونا و42 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت مصر تسجيل 871 إصابة بفيروس كورونا و42 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ، مقابل 889 إصابة و48 وفاة في اليوم السابق.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بأن إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ بدء تفشي الفيروس ارتفع بذلك إلى 326379 ، من بينها 18375 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن 875 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات ، ليرتفع إجمالي المتعافين حتى الثلاثاء إلى 275637 .