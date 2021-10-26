اختبار كورونا ذاتي كوري جنوبي يتحصل على استخدامه الطارئ من الإدارة الأمريكية

المصدر: يونهاب

قالت شركة سيلتريون للأدوية الكورية الجنوبية أمس الاثنين إن مجموعات الاختبار الذاتي لفيروس كورونا المستجد لها قد حصلت على موافقة طارئة لاستخدامها من سلطات الأدوية الأمريكية.

وتلقت مجموعات الاختبار الذاتي لكورونا "DiaTrust COVID-19 Ag Home Test" لشركة سيلتريون، التي تم تطويرها بشكل مشترك مع شركة هوماسيس للرعاية الصحية الكورية، موافقة طارئة لاستخدامها من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وذكرت سيلتريون أن المنتج يستخدم جسما مضادا يرتبط على وجه التحديد بفيروس كورونا ويكتشف العدوى في غضون 15 دقيقة. وأضافت أنه الأنسب لتحديد العدوى الحادة أو المبكرة لفيروس كوفيد-19.

وستكون شركة سيلتريون يو إس أيه، التي تتعامل مع أعمال سيلتريون الخارجية، مسؤولة عن المبيعات.

وفازت مجموعات الاختبار الذاتي لسيلتريون أيضا على الموافقة الطارئة لاستخدامها من قبل دول أخرى بما فيها كوريا الجنوبية. كما أنها تستخدم في العديد من الدول الأوروبية.