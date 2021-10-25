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إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 243.65 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و180486.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق           إجمالي الوفيات          عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                738713                    45523121

الهند                               454269                     34175468

البرازيل                           605457                    21723559

المملكة المتحدة                   139461                8734934

روسيا                             464941                  8241643

تركيا                               68654                    7797572

فرنسا                             117463                  7120863

إيران                              125223               5860844

الأرجنتين                        115823                 5279818

إسبانيا                          87132                   4997732.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها               عدد الوفيات         عدد الإصابات

23 - العراق                       22937               2045027

38 ‬‬‬‬- المغرب                       14606              944076

42 - الأردن                       10951               851410

46 - الإمارات                   2128                 739106

48 ‬- تونس                      25132            711397

50 - لبنان                       8498            637809

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الصين،
  • الهند ،
  • البرازيل ،
  • العراق
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