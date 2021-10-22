مستجدّات فيروس كورونا حول العالم بالأرقام
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 242.5 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و159625.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 733522 45310502
الهند 452811 34127450
البرازيل 604228 21680488
المملكة المتحدة 139146 8641221
روسيا 461730 8131164
تركيا 68437 7771355
فرنسا 117411 7108206
إيران 124763 5833525
الأرجنتين 115770 5275984
إسبانيا 87102 4995176.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 22875 2042117
37 - المغرب 14593 943222
42 - الأردن 10903 846033
46 - الإمارات 2126 739018
47 - تونس 25121 711164
50 - لبنان 8486 636137.
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.