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مستجدّات فيروس كورونا حول العالم بالأرقام

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 242.5 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و159625.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق        إجمالي الوفيات           عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة              733522                   45310502

الهند                             452811                    34127450

البرازيل                       604228                      21680488

المملكة المتحدة            139146                   8641221

روسيا                        461730                       8131164

تركيا                         68437                         7771355

فرنسا                   117411                         7108206

إيران                   124763                          5833525

الأرجنتين              115770                       5275984

إسبانيا                   87102                      4995176.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها             عدد الوفيات        عدد الإصابات

23 - العراق                    22875             2042117

37 ‬‬‬‬- المغرب                 14593              943222

42 - الأردن                  10903                846033

46 - الإمارات               2126                 739018

47 ‬- تونس                 25121               711164

50 - لبنان                   8486               636137.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الصين،
  • الهند،
  • العراق،
  • لبنان
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