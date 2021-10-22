مستجدّات فيروس كورونا حول العالم بالأرقام

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 242.5 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و159625.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 733522 45310502

الهند 452811 34127450

البرازيل 604228 21680488

المملكة المتحدة 139146 8641221

روسيا 461730 8131164

تركيا 68437 7771355

فرنسا 117411 7108206

إيران 124763 5833525

الأرجنتين 115770 5275984

إسبانيا 87102 4995176.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22875 2042117

37 ‬‬‬‬- المغرب 14593 943222

42 - الأردن 10903 846033

46 - الإمارات 2126 739018

47 ‬- تونس 25121 711164

50 - لبنان 8486 636137.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.