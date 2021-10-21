أمريكا تجيز إعطاء المحصّنين ضدّ كورونا جرعة معزّزة من لقاح مختلف

المصدر: أ ف ب

أعلنت "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية أمس الأربعاء أنّها أجازت إعطاء من تلقّوا لقاحاً مضاداً لكوفيد-19 جرعة معزّزة من لقاح مختلف عن ذلك الذي تلقّوه في البداية، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية "المزج والمطابقة" بين اللّقاحات الثلاثة المسموح بها في البلاد.

وقالت هذه الإدارة الفدرالية المسؤولة عن تنظيم سلامة الأغذية والعقاقير في البلاد، في بيان إنّها خلصت إلى أنّ "الفوائد المعروفة والمحتملة لاستخدام جرعة واحدة معزّزة غير متجانسة تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة لاستخدامها لدى السكّان المؤهّلين".

وهناك ثلاثة لقاحات مضادّة لكوفيد-19 مرخّص بها في الولايات المتّحدة حالياً هي "فايزر" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون"، ويعني القرار الصادر أمس الأربعاء أنّ من تلقّى جرعتين من "فايزر" أو "موديرنا" أو جرعة واحدة من "جونسون آند جونسون" بإمكانه الآن الحصول على جرعة معزّزة من أحد اللقاحين الآخرين.