إصابات كورونا في العالم تقترب من 242 مليوناً

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 241.95 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و124626.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 730414 45228225

الهند 452651 34108996

البرازيل 603855 21664879

المملكة المتحدة 139031 8589737

روسيا 435343 8094825

تركيا 68025 7713130

فرنسا 117355 7096043

إيران 124585 5821737

الأرجنتين 115738 5274766

إسبانيا 87051 4990767.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22836 2040235

37 ‬‬‬‬- المغرب 14566 942779

42 - الأردن 10895 844801

46 - الإمارات 2124 738959

47 ‬- تونس 25100 710953

50 - لبنان 8479 634659

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.