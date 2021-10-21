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إصابات كورونا في العالم تقترب من 242 مليوناً

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 241.95 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و124626.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق          إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                 730414                      45228225

الهند                                  452651                     34108996

البرازيل                           603855                       21664879

المملكة المتحدة                 139031                    8589737

روسيا                              435343                     8094825

تركيا                               68025                    7713130

فرنسا                          117355                     7096043

إيران                         124585                     5821737

الأرجنتين                    115738                    5274766

إسبانيا                       87051                      4990767.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها               عدد الوفيات             عدد الإصابات

23 - العراق                   22836                    2040235

37 ‬‬‬‬- المغرب                14566                      942779

42 - الأردن                     10895                   844801

46 - الإمارات                  2124                    738959

47 ‬- تونس                 25100                    710953

50 - لبنان                      8479                   634659

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الصين،
  • الهند،
  • البرازيل ،
  • العراق
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