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إكسبو 2020 دبي اليوم

مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 241.09 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و111716.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق           إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                 728335                      45031704

الهند                                 452290                    34081315

البرازيل                           603282                       21644464

المملكة المتحدة                 138629                     8498321

روسيا                              433300                       8027012

تركيا                              67588                            7653028

فرنسا                            117265                         7089052

إيران                             124256                         5796659

الأرجنتين                         115666                       5272551

إسبانيا                            86974                      4984386.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها             عدد الوفيات             عدد الإصابات

23 - العراق                   22785                    2037012

37 ‬‬‬‬- المغرب                   14544                  942132

42 - الأردن                    10887                  843204

46 - الإمارات                 2120                    738690

47 ‬- تونس                     25098                   710906

50 - لبنان                       8470                     633909.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الصين،
  • الهند ،
  • الولايات المتحدة
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