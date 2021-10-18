مصر تسجل 871 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء أمس الأحد تسجيل 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 44 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 633 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 268 ألفا و 843 حالة حتى مساء أمس الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الأحد بلغ 318 ألفا و 456 شخصا وارتفع إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و 970 حالة.