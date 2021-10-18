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مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 240.44 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و102801.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق             إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                 727758                        44978170

الهند                                  451980                       34053573

البرازيل                             602669                        21627476

المملكة المتحدة                   138379                     8365824

روسيا                              431305                        7958384

تركيا                             67402                            7628914

فرنسا                          117245                           7080375

إيران                           123876                           5773419

الأرجنتين                       115660                       5271361

إسبانيا                          86974                         4984386.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها               عدد الوفيات               عدد الإصابات

23 - العراق                      22738                    2033737

37 ‬‬‬‬- المغرب                   14537                     941863

42 - الأردن                    10865                      840117

46 - الإمارات                  2118                       738372

47 ‬- تونس                  25085                       710773

50 - لبنان                      8464                      633355

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الصين،
  • الهند ،
  • الولايات المتحدة،
  • العراق
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