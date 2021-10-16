روسيا تسجل ارتفاعاً قياسياً لوفيات وإصابات كورونا

المصدر: د ب أ

تجاوز عدد حالات الوفاة، الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا، ألف حالة، في يوم واحد، للمرة الأولى.

فقد سجلت السلطات اليوم السبت 1002 حالة وفاة، في غضون 24 ساعة. وفي نفس اليوم، تم تسجيل 33 ألفا و200 حالة إصابة جديدة أيضا ، وهو ارتفاع جديد أيضا.

ومنذ أسابيع حتى الآن، يتجه وضع فيروس كورونا في روسيا لذروته. وسجلت البلاد أكثر من 222 ألف حالة وفاة، بشكل إجمالي منذ بدء الوباء.

وتتعرض السلطات الصحية الروسية بشكل روتيني لانتقادات بسبب عدم الإبلاغ عن حالات الوفاة والإصابة الجديدة، لذلك فإن الوضع الفعلي ربما يكون أسوأ مما تشير إليه الأرقام.

ويعود سبب ارتفاع حالات الوفاة والإصابة في البلاد، بشكل جزئي إلى احجام عام بين السكان عن التطعيم، وبشكل خاص، شكوك بشأن اللقاحات الخمسة المختلفة، التي تم تطويرها في روسيا، وواحد منها هو لقاح "سبوتنيك في"، الذي كان الأول الذي يتم طرحه بشكل واسع للسكان.

من ناحية أخرى، لم تتم الموافقة على اللقاحات الغربية، للاستخدام في روسيا.

وبالكاد، تم تطعيم 30% من السكان في روسيا بشكل كامل، طبقا لأحدث الأرقام الرسمية. وعلى عكس ذلك، طعمت الكثير من الدول الأوروبية أكثر من 60% من سكانها.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة، لا يتم تطبيق أي قيود رئيسية، بسبب فيروس كورونا. واستبعد الكرملين مؤخرا فرض إغلاق بمختلف أنحاء البلاد، قائلا إن القرار بفرض قيود، سيتم اتخاذه، على المستوى الإقليمي.