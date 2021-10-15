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إصابات كورونا العالمية تتعدى 239 مليوناً والوفيات تقترب من 6 ملايين

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 239.63 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و85820.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق             إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                   721240                       44773288

الهند                                 451435                         34020730

البرازيل                           601574                          21597949

المملكة المتحدة                 138237                        8320892

روسيا                          429304                              7892800

تركيا                           67009                             7569683

فرنسا                        117211                            7074276

إيران                         123498                          5754047

الأرجنتين                     115582                           5268653

إسبانيا                         86917                            4982138.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها           عدد الوفيات             عدد الإصابات

23 - العراق                 22681                    2030498

37 ‬‬‬‬- المغرب                 14520                   941009

42 - الأردن                10847                      838523

46 - الإمارات               2117                    738268

47 ‬- تونس                   25053                710322

50 - لبنان                    8458                    631642

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الهند،
  • الصين،
  • البرازيل ،
  • الولايات المتحدة
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