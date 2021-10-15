إصابات كورونا العالمية تتعدى 239 مليوناً والوفيات تقترب من 6 ملايين

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 239.63 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و85820.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 721240 44773288

الهند 451435 34020730

البرازيل 601574 21597949

المملكة المتحدة 138237 8320892

روسيا 429304 7892800

تركيا 67009 7569683

فرنسا 117211 7074276

إيران 123498 5754047

الأرجنتين 115582 5268653

إسبانيا 86917 4982138.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22681 2030498

37 ‬‬‬‬- المغرب 14520 941009

42 - الأردن 10847 838523

46 - الإمارات 2117 738268

47 ‬- تونس 25053 710322

50 - لبنان 8458 631642

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.