هولندا تواجه موجة جديدة من إصابات كورونا

المصدر: د ب أ

أعربت الحكومة الهولندية عن مخاوفها من احتمال أن تلوح في الأفق موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة خلال الأيام السبعة الماضية.

وذكرت السلطات الصحية والبيئية أمس الأربعاء أن عدد الحالات ارتفع بنسبة 62 % مقارنة بالأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ منتصف يوليو الماضي.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت هولندا 3746 حالة جديدة، أي ما يقرب من ضعف العدد المبلغ عنه يوم الأربعاء قبل الماضي.

كما ارتفع عدد المرضى في المستشفيات بشكل ملحوظ.

ويوجد 524 مريضا بالمستشفيات، بينهم 137 في العناية المركزة. وعلى مستوى البلاد، رفعت الحكومة مستوى التأهب إلى مستوى "مقلق".

وسجلت معظم الحالات في المدن الكبيرة.

وعلى الصعيد الوطني، تم تطعيم نحو 68 % من السكان البالغ عددهم 17 مليون نسمة تطعيما كاملا، وبلغت نسبة تطعيم البالغين 83 %.