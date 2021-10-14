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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 239 مليوناً والوفيات تقترب من 6 ملايين

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 239.14 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و77425.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق           إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                719251                     44672182

الهند                                 451189                     34001743

البرازيل                          601213                      21582738

المملكة المتحدة              138080                       8275826

روسيا                          428318                        7861681

تركيا                            66806                          7538974

فرنسا                          117173                       7069089

إيران                        123081                        5729785

الأرجنتين                     115547                    5267339

إسبانيا                       86869                     4980206.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها           عدد الوفيات                عدد الإصابات

23 - العراق                22655                       2028115

37 ‬‬‬‬- المغرب                 14485                    939922

42 - الأردن                 10841                     837255

46 - الإمارات                2116                    738152

47 ‬- تونس               25046                     710096

50 - لبنان                8452                       630950.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الهند،
  • الصين،
  • الولايات المتّحدة،
  • الأردن
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