آخر تطوّرات انتشار كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

قلق إزاء سلاسل الإمداد

تتسبب مشكلات سلاسل الإمدادات العالمية في ارتفاع الأسعار واستنزاف زخم الاقتصادات التي تتعافى من الوباء، حسبما حذر صندوق النقد الدولي محملا المسؤولية في مفاقمة المشكلة إلى الإخفاق في توزيع اللقاحات على نطاق أوسع.

من جهتها حذرت هيئة الموانئ البريطانية من استمرار الاختناق في أكبر مرافئ الحاويات في العالم لما بين ستة إلى تسعة أشهر بسبب أزمة سلاسل الإمداد.

المملكة المتحدة تواصل تسجيل نمو

رغم مشكلات سلاسل الإمدادات شهد الاقتصاد البريطاني انتعاشا في أغسطس وسجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 0,4 بالمئة.

الشبان البريطانيون يواجهون أزمة تكلفة معيشية

يواجه الشبان البريطانيون الذين تأثروا ماليا بشكل خاص من جراء الوباء، "أزمة تكلفة معيشية" ونصفهم تقريباً الآن مثقل بالديون أو لن يتمكن من مقاومة الصدمات المالية، حسبما أظهرت دراسة.

قلق على مشتريات عيد الميلاد في بريطانيا

قد يتسبب بريكست والوباء في حرمان البريطانيين من تناول الديك الرومي في عيد الميلاد، حسبما حذر أصحاب المزارع الذين يعانون من نقص في عدد اليد العاملة الموسمية.

فرنسا تمدد العمل بالتصريح الصحي

ستمدد الحكومة الفرنسية حتى 31 يوليو المقبل العمل بالتصريح الصحي الإلزامي للدخول إلى العديد من المواقع العامة مثل الحانات والمقاهي ودور السينما وللتنقل مسافات بعيدة، والمعتمد منذ الصيف.

الهنود يبيعون ذهبهم

يبيع هنود يائسون ذهب الأسرة لتأمين لقمة العيش وتجاوز أزمة نقدية في بلدهم حيث زجت جائحة كوفيد بأكثر من 230 مليون هندي في أتون الفقر.

الولايات المتحدة ستفتح حدودها البرية

تستعد الولايات المتحدة لفتح حدودها البرية مع المكسيك وكندا مطلع نوفمبر للراغبين في القيام برحلات غير ضرورية شرط أن يكونوا ملقحين بالكامل، وفق البيت الأبيض.

إلزامية التطعيم في منطقة استرالية

بات لزاما على عمال المتاجر والمرشدين السياحيين والحلاقين والعاملين في القطاع العام تلقي اللقاح ضد كوفيد للعمل في ولاية الإقليم الشمالي بأستراليا والتي تضم أعدادا كبيرة من السكان الاصليين وتجمعات سكنية نائية.

وفاة معارض فنزويلي في السجن

توفي الجنرال راؤول بادويل (66 عاما) أحد أشهر السجناء السياسيين الفنزويليين وكان من قبل حليفا للرئيس السابق هوغو تشافيز في السجن من جراء إصابته بكوفيد.

ووزير الدفاع السابق سجن بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

أكثر من 4,8 مليون وفاة

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,861,478 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (716,479) تليها البرازيل (601,398) ثم الهند (451,189) والمكسيك (282,773) فروسيا (219,329).

وبالاستناد الى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلاتها اليومية هي الولايات المتحدة مع 2395 وفاة تليها روسيا (984) ثم المكسيك (546).

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار زيادة الوفيات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بكوفيد-19، إلى أن حصيلة الوباء يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.