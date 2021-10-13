مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالك

المصدر: رويترز

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 717149 44560804

الهند 450963 33985920

البرازيل 601213 21582738

المملكة المتحدة 137944 8233050

روسيا 427334 7832964

تركيا 66333 7473866

فرنسا 117082 7057631

إيران 123081 5729785

الأرجنتين 115491 5266275

إسبانيا 86827 4977448.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22620 2026349

37 ‬‬‬‬- المغرب 14474 939356

42 - الأردن 10827 835969

46 - الإمارات 2115 738026

47 ‬- تونس 25028 709834

50 - لبنان 8447 630382.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش. (إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)