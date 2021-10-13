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إكسبو 2020 دبي اليوم

مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالك

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                   إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                      717149                          44560804

الهند                                       450963                          33985920

البرازيل                                  601213                           21582738

المملكة المتحدة                      137944                         8233050

روسيا                                   427334                         7832964

تركيا                                  66333                                7473866

فرنسا                                  117082                         7057631

إيران                                 123081                            5729785

الأرجنتين                          115491                          5266275

إسبانيا                             86827                           4977448.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها              عدد الوفيات                  عدد الإصابات

23 - العراق                   22620                           2026349

37 ‬‬‬‬- المغرب                   14474                          939356

42 - الأردن                         10827                          835969

46 - الإمارات                       2115                             738026

47 ‬- تونس                    25028                          709834

50 - لبنان                   8447                                630382.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش. (إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الصين،
  • الهند ،
  • الولايات المتحدة
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