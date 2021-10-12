إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 238.26 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و64007.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 716198 44450084

الهند 450782 33971607

البرازيل 601011 21575820

المملكة المتحدة 137763 8194530

روسيا 426361 7804774

تركيا 66145 7443303

فرنسا 117082 7057631

إيران 122868 5716394

الأرجنتين 115473 5265859

إسبانيا 86827 4977448.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22591 2024705

37 ‬‬‬‬- المغرب 14474 939356

42 - الأردن 10818 834778

46 - الإمارات 2114 737890

47 ‬- تونس 25028 709834

50 - لبنان 8443 630180

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.