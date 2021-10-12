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إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 238.26 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و64007.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق           إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة              716198                      44450084

الهند                             450782                      33971607

البرازيل                         601011                     21575820

المملكة المتحدة           137763                     8194530

روسيا                        426361                       7804774

تركيا                          66145                       7443303

فرنسا                      117082                         7057631

إيران                        122868                      5716394

الأرجنتين                115473                      5265859

إسبانيا                  86827                         4977448.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها          عدد الوفيات              عدد الإصابات

23 - العراق               22591                    2024705

37 ‬‬‬‬- المغرب            14474                    939356

42 - الأردن               10818                    834778

46 - الإمارات            2114                     737890

47 ‬- تونس              25028                  709834

50 - لبنان               8443                   630180

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الصين،
  • الهند ،
  • الولايات المتحدة
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