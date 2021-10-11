عقار جديد من أسترازينيكا لكوفيد19 يجتاز المرحلة الأخيرة من التجارب

المصدر: رويترز

قالت شركة أسترازينيكا اليوم الاثنين إن عقارها المكون من مزيج من الأجسام المضادة، وهو أول جرعة وقائية بخلاف اللقاحات المضادة لكوفيد-19، حقق أهدافه الرئيسية في تجارب المرحلة الأخيرة بالمساعدة في الحد من حالات الإصابة الحادة بكوفيد-19 أو الوفاة في المرضى الذين لا ينقلون إلى المستشفيات.

وقدمت شركة أسترازينيكا الثلاثاء الماضي، طلبا إلى الجهات الرقابية الصحية في الولايات المتحدة لتحصل على تصريح بالاستخدام الطارئ لعلاج جديد للوقاية من كوفيد-19.

وكانت شركة الأدوية البريطانية قالت في أغسطس إن العقار، وهو علاج بالأجسام المضادة يسمى أيه.زد.دي7442، قلل خطر الإصابة بأي أعراض لكوفيد-19 بنسبة 77 في المئة في التجارب النهائية.