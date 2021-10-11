ألمانيا تلغي مجانية الاختبارات السريعة للكشف عن كورونا

المصدر: د ب أ

دخل مرسوم جديد أصدرته وزارة الصحة الألمانية اليوم الاثنين حيز التنفيذ، ويقضي بإلزام المواطنين بدفع تكاليف الاختبارات السريعة لكورونا.

واستثنى المرسوم من القرار الأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم، بما في ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.

ويأتي المرسوم تنفيذا لاتفاق الحكومة الاتحادية برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل والولايات على ضرورة إنهاء عرض الاختبارات المجانية للجميع، الذي تموله الحكومة الاتحادية منذ بداية مارس الماضي. وترى الحكومة أنه لم يعد على دافعي الضرائب تحمل تكاليف الاختبارات المجانية بعد أن أصبحت التطعيمات المجانية متاحة الآن للجميع.

وينص المرسوم المعلن على بعض القواعد الانتقالية، حيث يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما والنساء الحوامل إجراء اختبار مجاني واحد على الأقل في الأسبوع حتى 31 ديسمبر المقبل. والسبب هو أن التوصية بعموم التطعيم الصادرة عن لجنة التطعيم الدائمة (ستيكو) لم يتم الإعلان عنها إلا مؤخرا - لذلك يجب منح هذه الفئات مهلة أطول لتلقي التطعيم.

ووفقا للائحة، تتاح الاختبارات المجانية عموما للأطفال الذين لم يبلغوا سن 12 عاما أو كان عمرهم لا يزيد عن 12 عاما وثلاثة أشهر عند إجراء الاختبار.

وسيظل الاختبار مجانيا للأشخاص المضطرين لإجرائه لإنهاء الحجر الصحي بسبب ظهور عدوى كورونا في محيطهم.

ولا تسري اللائحة على اختبارات "تفاعل البوليميراز المتسلسل" (بي سي آر)، التي يرى الأطباء أو الإدارات الصحة ضرورة لإجرائها. وفي هذه الحالات، ستتحمل الحكومة التكاليف، بحسب بيانها. وهذا يعني على سبيل المثال أنه إذا كان لدى طبيب مريض يعاني من أعراض تشير إلى الإصابة بكورونا، فإن الطبيب سيأمر بإجراء اختبار كورونا باستخدام تقنية "تفاعل البوليميراز المتسلسل"، وسيكون الاختبار في هذه الحالة مجانا.