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إصابات كورونا العالمية تقترب من 238 مليوناً والوفيات أكثر من 5.5 مليون

المصدر:
  • رويترز
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 أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 237.8 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و57073.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق             إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                  715701                    44425351

الهند                                450589                     33953475

البرازيل                           600829                     21567181

المملكة المتحدة               137697                    8120713

روسيا                            424442                     7746718

تركيا                              65949                       7414933

فرنسا                        117046                        7052520

إيران                         122592                       5702890

الأرجنتين                  115458                      5265528

إسبانيا                     86778                            4973619.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها         عدد الوفيات                  عدد الإصابات

22 - العراق                22563                      2023761

37 ‬‬‬‬- المغرب               14443                       938801

42 - الأردن                 10811                       833471

46 - الإمارات                 2113                     737766

47 ‬- تونس                  24996                    709456

50 - لبنان                   8440                          629561.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الصين،
  • الهند ،
  • الولايات المتحدة
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