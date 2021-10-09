إصابات ووفيات كورونا اليومية في مصر في منحى تصاعدي

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الجمعة تسجيل 811 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 35 حالة وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة اليومية يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الجمعة إلى 310745، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 17619 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 431 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 262043 شخصا.