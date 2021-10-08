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حقائق فيروس كورونا حول العالم بالأرقام

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 236.76 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و37770.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات        عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة              709941                     44153159

الهند                              449856                    33894312

البرازيل                        599359                     21516967

المملكة المتحدة             137417                   8047361

روسيا                         422538                      7690110

تركيا                           65555                        7356087

فرنسا                       116991                        7043316

إيران                         122012                      5674083

الأرجنتين                 115379                        5263219

إسبانيا                      86621                        4971310.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها           عدد الوفيات          عدد الإصابات

22 - العراق                22473                  2018667

37 ‬‬‬‬- المغرب             14390                  936963

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭41‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ - الأردن                10783                  830944 

46 - الإمارات             2109                   737373

47 ‬- تونس                  24968                709001

49 - لبنان                 8421                     626929.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الصين،
  • الهند ،
  • الولايات المتحدة
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