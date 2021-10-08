ارتفاع إصابات ووفيات كورونا اليومية في مصر

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء أمس الخميس تسجيل 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و39 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة مع 788 إصابة و37 وفاة في اليوم السابق.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 422 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 261 ألفا و 612 حالة حتى مساء الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الخميس بلغ 309 آلاف و 934 شخصا وارتفع إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و 584 حالة.