فايزر تحاول الحصول على موافقة لإعطاء لقاح كوفيد للأطفال

المصدر: رويترز

قالت شركتا فايزر وبيونتك اليوم الخميس إنهما طلبتا من الجهات التنظيمية الأمريكية الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح طورته الشركتان للوقاية من كوفيد-19 للأطفال من سن الخامسة وحتى 11 عاما وهي فئة عمرية لم يُسمح لها باستخدام أي لقاحات حتى الآن.

وحددت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية 26 أكتوبر موعدا لاجتماع لجنتها من المستشارين الخارجيين لبحث الطلب مما يجعل من الممكن تطعيم هذه الفئة من الأطفال، وعددهم في الولايات المتحدة حوالي 28 مليونا، باللقاح الذي يؤخذ على جرعتين.

وكتبت فايزر على تويتر "مع استمرار ارتفاع معدلات ظهور حالات جديدة بين الأطفال في الولايات المتحدة، يمثل هذا الطلب خطوة مهمة في جهودنا الجارية لمكافحة كوفيد-19".

وحصل اللقاح بالفعل على موافقة بالاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة لتطعيم المراهقين بين 12 و15 عاما وموافقة كاملة من الجهات التنظيمية لمن تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر.

وقالت الشركتان في 20 سبتمبر إن لقاحهما أظهر أنه ينتج مناعة قوية لدى الأطفال من عمر الخامسة وحتى 11 عاما وذلك في دراسة سريرية شملت 2268 مشاركا.

كما تختبر الشركتان فاعلية اللقاح للأطفال من عامين إلى خمسة أعوام ومن ستة أشهر لعامين ومن المتوقع ظهور نتائج تلك التجارب هذا العام.

وقال متحدث باسم فايزر إن الشركة استوفت الطلب المقدم لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.