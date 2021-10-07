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إكسبو 2020 دبي اليوم

مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 236.24 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و28178.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                   707431                       44043317

الهند                                 449538                         33871881

البرازيل                             598829                          21499074

المملكة المتحدة                  137295                      8006660

روسيا                              421613                         7662560

تركيا                                65102                        7295630

فرنسا                            116923                         7033755

إيران                           121779                          5662458

الأرجنتين                    115323                          5261935

إسبانيا                       86621                             4967200.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها               عدد الوفيات               عدد الإصابات

22 - العراق                     22440                    2016623

37 ‬‬‬‬- المغرب                    14372                   936236

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭41‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ - الأردن                   10762                      828572 

46 - الإمارات                   2107                       737229

47 ‬- تونس                    24966                     708788

49 - لبنان                      8421                         626929.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الصين،
  • الهند،
  • الولايات المتّحدة،
  • إيران
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