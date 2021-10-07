مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 236.24 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و28178.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 707431 44043317

الهند 449538 33871881

البرازيل 598829 21499074

المملكة المتحدة 137295 8006660

روسيا 421613 7662560

تركيا 65102 7295630

فرنسا 116923 7033755

إيران 121779 5662458

الأرجنتين 115323 5261935

إسبانيا 86621 4967200.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 22440 2016623

37 ‬‬‬‬- المغرب 14372 936236

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭41‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ - الأردن 10762 828572

46 - الإمارات 2107 737229

47 ‬- تونس 24966 708788

49 - لبنان 8421 626929.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.