مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 236.24 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و28178.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 707431 44043317
الهند 449538 33871881
البرازيل 598829 21499074
المملكة المتحدة 137295 8006660
روسيا 421613 7662560
تركيا 65102 7295630
فرنسا 116923 7033755
إيران 121779 5662458
الأرجنتين 115323 5261935
إسبانيا 86621 4967200.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 22440 2016623
37 - المغرب 14372 936236
41 - الأردن 10762 828572
46 - الإمارات 2107 737229
47 - تونس 24966 708788
49 - لبنان 8421 626929.
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.