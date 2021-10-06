قرويون يهاجمون حملة تطعيمات ضد كورونا في غواتيمالا

المصدر: د ب أ

هاجم قرويون في غواتيمالا حملة تطعيم ضد فيروس كورونا ودمروا 50 جرعة لقاح.

وذكرت وزارة الصحة أن فريقا من حوالى 10 من الوزارة تعرض للضرب واحتُجز لعدة ساعات في قرية ماغويلا أول أمس الاثنين.

وهدد السكان بقتلهم، إلى أن اضطرت الحكومة المحلية إلى التوسط. وتردد أن الحشد الغاضب ألقى قنينات اللقاح على الأرض وحطمها، بما في ذلك بالحجارة.

ورفض الحشد تلقي اللقاحات ضد كورونا لأسباب لم يتم الكشف عنها.

وفي غواتيمالا، أكبر بلد في أمريكا الوسطى من حيث عدد السكان، حيث يقطنها حوالي 18 مليون نسمة، يتم إيفاد العاملين الصحيين إلى مناطق نائية، وأحيانا سيرا على الأقدام.

ومن المفترض أن يقوم الموظفون بتطعيم سكان الريف، ومعظمهم من السكان الأصليين، أو إقناعهم بتلقي التطعيم.

وفي بعض المجتمعات المحلية، بما في ذلك في جنوب المكسيك المجاور، هناك بالفعل مقاومة للقاحات لأسباب تتباين بين معتقدات الثقافية أو دينية وشائعات.

ولم يتلق حتى الآن سوى %14 من سكان غواتيمالا التطعيم الكامل.