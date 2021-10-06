"سيلتريون" الكورية الجنوبية تطلب من هيئة الأدوية الأوروبية اعتماد "ليكيرونا" علاجاً لكورونا

المصدر: يونهاب

صرحت شركة سيلتريون الكورية الجنوبية المتخصصة في صناعة الأدوية أمس الثلاثاء أنها قدمت طلبا إلى هيئة الأدوية الأوروبية لاعتماد دواء "ليكيرونا (اسم المادة الفعالة: ريغدانفيماب Regdanvimab)" الذي طورته لعلاج كوفيد-19.

ويستهدف دواء ليكيرونا المرضى المصابين بكوفيد-19 في سن 18 عاما فأكثر، والذين لا يحتاجون إلى تزويدهم بالأكسجين ومعرضين الى التحول إلى مرضى في حالة حرجة.

وقدمت الشركة الطلب الرسمي اليوم بعد 7 أشهر من مراجعة هيئة الأدوية الأوروبية المسبقة لـ"ليكيرونا"، وبعد اكتمال البيانات المطلوبة في الشهر الماضي.

وترى الشركة أن هناك احتمالا كبيرا في أن تحصل على الاعتماد الرسمي للدواء المعني لأنها خضعت لعدة مراحل لمراجعة البيانات المطلوبة أثناء مراجعة الهيئة المسبقة.

وحصلت الشركة على تأكيد سلامة الدواء وفعاليته من خلال التجربة السريرية الثالثة التي أجريت على 1,315 مريضا في 13 دولة، على رأسها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأسبانيا ورومانيا.

وحصل دواء ليكيرونا على اعتراف رسمي كعلاج معتمد لكوفيد-19 من وكالة سلامة الأدوية والتغدية الكورية بتاريخ 17 من سبتمبر. وأُعطى لأكثر من 16 ألف مريض في 114 مستشفى محلي وفقا لما ذكرته وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها يوم 30 من الشهر الماضي.