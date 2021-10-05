00
إكسبو دبي 2020 اليوم

إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 235.35 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و13904.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق          إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة               703427                         43757955

الهند                                448997                          3834702

البرازيل                             597948                       21468121

المملكة المتحدة                  136986                    7934936

روسيا                               419789                        7612317

تركيا                                64874                          7265828

فرنسا                           116848                          7028197

إيران                           121347                       5638735

الأرجنتين                     115245                        5259738

إسبانيا                         86527                      4965399.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها            عدد الوفيات            عدد الإصابات

22 - العراق                   22365                  2009678

37 ‬‬‬‬- المغرب                 14355                    935560

  41 -  الأردن                 10753                  827504

46 - الإمارات                     2103                  736897

47 ‬- تونس                      24921                   707983

49 - لبنان                        8414                   626198.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جغرينتش. 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا،
  • الهند،
  • الصين،
  • الولايات المتحدة
طباعة Email
↑ أعلى