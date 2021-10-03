أكثر من 5 ملايين وفاة بكورونا في العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 234.74 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و004101.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 702770 43721128

الهند 448573 33791061

البرازيل 597255 21445651

المملكة المتحدة 136910 7871014

روسيا 418016 7560767

تركيا 64432 7209667

فرنسا 116759 7018367

إيران 120880 5611700

الأرجنتين 115225 5258466

إسبانيا 86463 4961128.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 22344 2007227

37 ‬‬‬‬- المغرب 14315 934828

‭‭‭‭‭‭41‬‬‬‬‬‬ - الأردن 10736 825245

46 - الإمارات 2100 736524

47 ‬- تونس 24921 707983

49 - لبنان 8399 625445.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.