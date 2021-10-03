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أكثر من 5 ملايين وفاة بكورونا في العالم

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 234.74 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و004101.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق              إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                702770                        43721128

الهند                              448573                         33791061

البرازيل                       597255                           21445651

المملكة المتحدة             136910                         7871014

روسيا                         418016                         7560767

تركيا                           64432                       7209667

فرنسا                        116759                       7018367

إيران                         120880                      5611700

الأرجنتين                 115225                       5258466

إسبانيا                   86463                           4961128.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها               عدد الوفيات              عدد الإصابات

22 - العراق                     22344                    2007227

37 ‬‬‬‬- المغرب                   14315                    934828

‭‭‭‭‭‭41‬‬‬‬‬‬ - الأردن                   10736                     825245

46 - الإمارات               2100                         736524

47 ‬- تونس               24921                        707983

49 - لبنان                 8399                        625445.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

كلمات دالة:
  • الصين،
  • فيروس كورونا،
  • الولايات المتحدة،
  • الهند
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