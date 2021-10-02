إصابات ووفيات كورونا العالمية بالأرقام

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 234.24 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و994631.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 698950 43559022

الهند 448339 33766707

البرازيل 596749 21427073

المملكة المتحدة 136662 7807036

روسيا 417130 7535548

تركيا 64229 7181694

فرنسا 116759 7018367

إيران 120663 5601565

الأرجنتين 115179 5256902

إسبانيا 86463 4961128>

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 22302 2005991

37 ‬‬‬‬- المغرب 14267 933071

‭‭‭‭‭41‬‬‬‬‬ - الأردن 10727 824697

46 - الإمارات 2100 736268

47 ‬- تونس 24890 707190

49 - لبنان 8391 624743

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت yرينتش.