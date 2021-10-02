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إصابات ووفيات كورونا العالمية بالأرقام

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 234.24 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و994631.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق              إجمالي الوفيات           عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                698950                       43559022

الهند                               448339                         33766707

البرازيل                          596749                        21427073

المملكة المتحدة              136662                       7807036

روسيا                           417130                          7535548

تركيا                             64229                         7181694

فرنسا                        116759                         7018367

إيران                         120663                         5601565

الأرجنتين                     115179                       5256902

إسبانيا                        86463                        4961128>

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                عدد الوفيات             عدد الإصابات

22 - العراق                     22302                 2005991

37 ‬‬‬‬- المغرب                 14267                      933071

‭‭‭‭‭41‬‬‬‬‬ - الأردن                     10727                     824697

46 - الإمارات                   2100                   736268

47 ‬- تونس                   24890                    707190

49 - لبنان                   8391                     624743

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت yرينتش.

 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الصين ،
  • الهند،
  • ايران
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