عقار من شركة «ميرك» يثبت فعالية ضد كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية «ميرك» أنها تختبر عقاراً جديداً مضاداً لفيروس كورونا يقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بحالات مرضية شديدة الخطورة لدى المرضى المعرضين لمخاطر عالية.

وأعلنت الشركة، اليوم، أنها تعتزم التقدم بطلب لاستخدام العقار في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن وتقديم الطلبات إلى السلطات في جميع أنحاء العالم. ويأتي العقار على شكل أقراص.

وقال روبرت ديفيس، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة «ميرك»: «بهذه النتائج المقنعة، نحن متفائلون بأن مولنوبيرافير يمكن أن يصبح دواءً مهماً في إطار الجهد العالمي لمكافحة الجائحة».