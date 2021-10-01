مقتل 9 أشخاص في حريق بوحدة العناية المركزة بمستشفى في رومانيا

المصدر: د ب أ

أعلنت هيئة الحماية المدنية في رومانيا اليوم الجمعة أن تسعة أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم، في حريق نشب في مستشفى في مدينة "كونستانتا" الرومانية.

ونشب الحريق في وحدة العناية المركزة في مستشفى للأمراض المعدية، حيث يتلقى مرضى فيروس كورونا، من بين آخرين، العلاج.

وأجلت خدمات الطوارئ 113 مريضا بالمستشفى، صباح اليوم الجمعة، من بينهم عشرة مرضى، يعتقد أنهم كانوا في العناية المركزة.

ولم يعرف سبب اندلاع الحريق. وأعلن مكتب المدعي العام أنه بدأ تحقيقا.

يذكر أنه كان هناك حريقان قاتلان مماثلان في مستشفيين في رومانيا في العامين السابقين وحدهما.