مستجدّات وفيات وإصابات كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 233.7 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و985898.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 696951 43447448
الهند 448062 33739980
البرازيل 596122 21399546
المملكة المتحدة 136662 7807036
روسيا 415243 7511026
تركيا 63803 7123717
فرنسا 116657 7008228
إيران 120428 5587040
الأرجنتين 115039 5253765
إسبانيا 86397 4956691.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 22260 2003303
37 - المغرب 14267 933071
41 - الأردن 10718 823919
46 - الإمارات 2097 735992
47 - تونس 24890 707190
49 - لبنان 8383 624230.
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.