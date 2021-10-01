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    مستجدّات وفيات وإصابات كورونا حول العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 233.7 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و985898.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق             إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                696951                        43447448

    الهند                               448062                        33739980

    البرازيل                          596122                        21399546

    المملكة المتحدة              136662                          7807036

    روسيا                              415243                       7511026

    تركيا                              63803                         7123717

    فرنسا                         116657                          7008228

    إيران                           120428                        5587040

    الأرجنتين                     115039                       5253765

    إسبانيا                        86397                        4956691.

     وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها          عدد الوفيات           عدد الإصابات

    22 - العراق                  22260                2003303

    37 ‬‬‬‬- المغرب                  14267               933071

    ‭‭‭41‬‬‬ - الأردن                   10718               823919

    46 - الإمارات                 2097               735992

    47 ‬- تونس                 24890                707190

    49 - لبنان                    8383                  624230.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

    كلمات دالة:
    • الولايات المتحدة،
    • الصين ،
    • الهند ،
    • العراق،
    • فيروس كورونا
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