المغرب يعلن تخفيف قيود كورونا جزئياً

المصدر: رويترز

أعلنت الحكومة المغربية، أمس، تخفيف الإجراءات الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا جزئياً ابتداءً من اليوم، أخذاً بعين الاعتبار التحسن التدريجي في الإصابات بكورونا والتقدم في علمية التطعيم.

وقال بيان للحكومة إنها قررت حظر التنقل الليلي ابتداءً من الساعة 11 ليلاً حتى الخامسة صباحاً بدل التاسعة ليلاً.

وشملت الإجراءات السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، شريطة تقديم شهادة جواز التلقيح أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات.

وكان المغرب قد سجل أمس 1098 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعاً من 1082 أمس، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 933071.

كما سجل 19 وفاة جديدة، نزولاً من 23 أول من أمس، ليصل إجمالي الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 14267.