تصريح صادم من «الصحة العالمية» عن تطعيمات كورونا في إفريقيا

المصدر: رويترز

أكدت منظمة الصحة العالمية والمجلس الدولي للممرضين والممرضات، اليوم، أن 15 دولة إفريقية فقط من أصل 54 دولة في القارة وصلت نسبة من تلقوا لقاحات الوقاية من كوفيد-19 فيها بالكامل إلى عشرة في المئة من السكان، بينما لا يزال العديد من العاملين في قطاع الصحة الأكثر عرضة للمرض في خطر.

ودعت الجهتان إلى تسريع وتيرة توزيع ومنح اللقاحات لمن هم أكثر عرضة للخطر في القارة في ظل ما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "غموض في خطط إيصال اللقاحات" و"اختناقات" في توزيعها في إفريقيا.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تطعيم عشرة في المئة على الأقل من العاملين في القطاع الصحي في كل دولة في موعد نهائي حل اليوم، وهو هدف قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنه تحقق فيما يقرب من 90 في المئة من الدول مرتفعة الدخل.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي في برازافيل، في بيان، إن نصف الدول الإفريقية التي وصلتها لقاحات للوقاية من كوفيد-19، وعددها 52 دولة، طعمت بالكامل اثنين في المئة أو أقل من عدد سكانها.

وقال هوارد كوتون، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للمرضين والممرضات، إن المجلس حلل بيانات من تسع دول إفريقية.

وأظهر ذلك أن نحو ثلث العاملين في قطاع الصحة لا يزالون في انتظار تلقي جرعتهم الأولى من اللقاح، وأن نحو عشرة في المئة فقط تلقوا الجرعتين.

وقال كوتون إن بعض الدول الغنية في الوقت ذاته تعطي جرعات تنشيطية وبدأت في تطعيم الشبان.