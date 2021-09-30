لأول مرة منذ بدء الجائحة.. ولاية أسترالية تسجل أكثر من ألف إصابة يومية بكورونا

المصدر: د ب أ

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية أكثر من ألف حالة إصابة يومية بفيروس كورونا لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وذكرت السلطات الصحية بالولاية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 1438 حالة، جميعها منقول محليا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع تسجيل خمس وفيات.

ويمثل ذلك قفزة هائلة من 950 حالة أعلن عنها في اليوم السابق.

وبذلك يزيد العدد الحالي للحالات النشطة عن 11 ألف حالة.

وبشكل إجمالي، سجلت أستراليا 102 ألف حالة ونحو 1200 وفاة منذ بداية الجائحة.