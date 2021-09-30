آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 233.22 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و977224.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 694432 43325632

الهند 447‬751 ‭‭‭‬‬ 33716451

البرازيل 446595 21381790

المملكة المتحدة 136525 ‭‬‬ 7771294

روسيا 415376 7487138

تركيا 63576 ‭‭ 7094331

فرنسا 116615 7002393

إيران 120160‭‬‬ ‭‭‬ 5572962

الأرجنتين 115039 5253765

كولومبيا 126219 4954376‭‬‬.

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22221 2000869

37 ‬‬‬‬- المغرب 14248 931973

‭‭41‬‬ - الأردن 10710 822892

46 - الإمارات 2095 735727

47 ‬- تونس 24842 706314

49 - لبنان 8374 623609.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.