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    آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 233.22 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و977224.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق             إجمالي الوفيات          عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                 694432                  43325632

    الهند                                 447‬751                 ‭‭‭‬‬ 33716451

    البرازيل                         446595                       21381790 

    المملكة المتحدة            136525                      ‭‬‬ 7771294

    روسيا                          415376                       7487138

    تركيا                               63576                     ‭‭                    7094331

    فرنسا                            116615                    7002393

    إيران                          120160‭‬‬                     ‭‭‬ 5572962

    الأرجنتين                          115039                5253765

    كولومبيا                      126219                     4954376‭‬‬.

    - وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها             عدد الوفيات           عدد الإصابات

    23 - العراق                     22221               2000869

    37 ‬‬‬‬- المغرب                    14248               931973

    ‭‭41‬‬ - الأردن                   10710                822892

    46 - الإمارات                 2095                  735727

    47 ‬- تونس                 24842                   706314

    49 - لبنان                  8374                    623609.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

     

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند،
    • البرازيل ،
    • الولايات المتّحدة،
    • الامارات
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