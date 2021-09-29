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    إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 232.77 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و967720.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق               إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                 692291                          43218853

    الهند                                 447373                           ‭ 33697581‬

    البرازيل                            594653‬                           ‭ ‭21366395‬

    المملكة المتحدة               136375                          ‭‬ ‭7736235‬

    روسيا                             414519                            ‭        ‬ ‭7464708‬

    تركيا                              63576                              7094331‬

    فرنسا                          116537                              6995628

    إيران                           119888                              ‭ ‬ ‭5559691‬

    الأرجنتين                    114955                             ‭‬ ‭5251940‬

    كولومبيا                    126178                              ‭.‬ ‭4952690‬

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها        عدد الوفيات                عدد الإصابات

    23 - العراق              22187‬                       ‭  ‭1998615‬ 

    36‬‬‬‬- المغرب            14225‬                          ‭ ‭930891‬

     ‭41‬ - الأردن            10703                          821840

    46 - الإمارات         2094                            735457

    47 ‬- تونس           24794                           705474

    49 - لبنان             8364                           622983

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة
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