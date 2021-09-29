إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 232.77 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و967720.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 692291 43218853

الهند 447373 ‭ 33697581‬

البرازيل 594653‬ ‭ ‭21366395‬

المملكة المتحدة 136375 ‭‬ ‭7736235‬

روسيا 414519 ‭ ‬ ‭7464708‬

تركيا 63576 7094331‬

فرنسا 116537 6995628

إيران 119888 ‭ ‬ ‭5559691‬

الأرجنتين 114955 ‭‬ ‭5251940‬

كولومبيا 126178 ‭.‬ ‭4952690‬

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22187‬ ‭ ‭1998615‬

36‬‬‬‬- المغرب 14225‬ ‭ ‭930891‬

‭41‬ - الأردن 10703 821840

46 - الإمارات 2094 735457

47 ‬- تونس 24794 705474

49 - لبنان 8364 622983

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.