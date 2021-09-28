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    آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 232.26 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و960549.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                إجمالي الوفيات                عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                   690449                           43033285

    الهند                                     447194                         33678786

    البرازيل                                    594443                      21351972

    المملكة المتحدة                      136208                        7701715

    روسيا                                     413667                      7443149

    تركيا                                    63337                        7065439

    فرنسا                               116537                       6995628

    إيران                              119649                         5547990

    الأرجنتين                        114862                         5250402

    كولومبيا                          126145                        4951675.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها               عدد الوفيات              عدد الإصابات

    23 - العراق                    22142                      1996214

    36 ‬‬‬‬- المغرب                   14199                       929699

    42 - الأردن                    10697                    820798

    46 - الإمارات                 2094                     735180

    47 ‬- تونس                  24794                       705474

    49 - لبنان                     8354                         622440.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة
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