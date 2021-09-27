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    إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 231.93 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و955100.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق            إجمالي الوفيات                 عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                 690168                           43003472

    الهند                               446918                             33652745

    البرازيل                          594200                            21343304

    المملكة المتحدة               136168                          7664230

    روسيا                          412888                              7420913

    فرنسا                          116449                            6989613

    تركيا                          63131                                7038251

    إيران                       119360                               5533520

    الأرجنتين                   114849                           5249840

    كولومبيا                   126102                              4950253.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها       عدد الوفيات                  عدد الإصابات

    23 - العراق               22110                       1993767

    36 - المغرب              14132                     928571

    41 - الأردن                10680                     819783

    44 - الإمارات             2090                    734894

    46 - تونس             24676                    703059

    49 - لبنان            8344                        622235.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا،
    • الصين،
    • الهند،
    • الولايات المتحدة
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