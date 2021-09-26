مصر تسجل 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 39 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء السبت تسجيل 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 39 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 789 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 254 ألفا و60 حالة حتى مساء السبت، ووفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 300 ألف و 945 شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 17 ألفا و 149 حالة.