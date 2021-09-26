إصابات كورونا العالمية تتجاوز 231.57 مليون والوفيات 4 ملايين و949727

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 231.57 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و949727. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 689497 42958323 الهند 446658 33624419 البرازيل 593663 21327616 المملكة المتحدة 136105 7631233 روسيا 412083 7398415 فرنسا 116420 6983601 تركيا 62710 6986245 إيران 119072 5519728 الأرجنتين 114828 5248847 كولومبيا 126068 4948513 - وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 23 - العراق 22072 1991628 36 - المغرب 14132 928571 41 - الأردن 10669 818796 44 - الإمارات 2089 734596 46 - تونس 24676 703059 49 - لبنان 8335 621735 * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.